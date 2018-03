Si è riunita ieri sera la segreteria regionale di “Energie Per L’Italia” in Sardegna federata a Italia Attiva, presieduta da Tore Piana, per analizzare la situazione politica in Sardegna dopo le elezioni politiche del 4 marzo scorso.

La segreteria regionale ha espresso piena condivisione della decisione del segretario nazionale Stefano Parisi di non presentare le liste ed ha rimarcato come il risultato del voto abbia segnato «il crollo della maggioranza del governo regionale, nessuno escluso, a partire dal partito PD del presidente della Giunta regionale e di tutta la coalizione, compreso il Partito dei Sardi che continua a stare in maggioranza, con tutti i benefici che questo comporta e nelle piazze i suoi esponenti regionali criticano il loro presidente Pigliaru. Una contraddizione tutta sarda».

E’ stato inoltre discusso il progetto di coalizione di centro destra che dovrà confrontarsi alle prossime elezioni regionali fra meno di 11 mesi, dove “Energie Per L’Italia” concorrerà con proprie liste in tutti gli otto collegi sardi, che «dovrà essere all’altezza di un’adeguata proposta per far uscire la Sardegna dalla grave crisi in cui è stata trascinata dalla Giunta Pigliaru».

“Energie Per L’Italia” ritiene che si sia a un bivio, «o si ascolta la richiesta di cambiamento della politica che è giunta dalle urne o si soccomberà, questo monito viene rivolto da EPI a tutte le componenti del centro destra, se si vogliono vincere le prossime elezioni regionali». Il M5S è stato detto «è stato l’unico capito il forte malessere del popolo sardo ad aver intercettato e portato avanti la richieste di cambiamento che i sardi richiedono, anche se poi alla protesta (legittima) deve essere dato un progetto di ripresa economico sociale della nostra Sardegna, valido e credibile, che sinceramente non troviamo nel movimento 5 Stelle».

Martedì 20 marzo, a Roma, si terrà la direzione nazionale di “Energie Per L’Italia”, alla quale parteciperà una delegazione sarda, guidata da Tore Piana.

