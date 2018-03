Si svolgerà il 27 marzo in Sogei un seminario formativo riservato ai Responsabili privacy dell’amministrazione.

Si svolgerà il 27 marzo in Sogei il seminario formativo dal titolo “Il nuovo Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali. Il Garante incontra l’Amministrazione economico finanziaria” riservato ai Responsabili privacy dell’amministrazione.

L’evento, su invito e a numero chiuso, è stato organizzato da Sogei, in collaborazione con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per approfondire le novità del Regolamento europeo che entrerà in vigore dal prossimo 25 maggio, con particolare riferimento alla protezione dei dati nel settore pubblico, il nuovo ruolo del DPO, i titolari e responsabili del trattamento e la valutazione d’impatto privacy quale strumento per la gestione dei rischi.

Saranno analizzati gli impatti della nuova normativa sull’Amministrazione Finanziaria in tutte le sue articolazioni. Il Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), introdotto allo scopo di creare una legislazione Privacy comune a tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, abroga la Direttiva Madre 95/46/CE e dal 25 maggio 2018, data a decorrere dalla quale espliciterà i suoi effetti, andrà ad ampliare e modificare la normativa nazionale di ogni singolo Stato.

Al seminario interverrà il Responsabile “Security Governance e Data Protection” di Sogei, Fabio Lazzini e alcuni esperti dell’Autorità Garante: Francesco Modafferi, Miriam Viggiano e Irene Faganello.

I lavori saranno aperti dall’Amministratore delegato di Sogei, Andrea Quacivi e dal Presidente dell’Autorità Garante, Antonello Soro.

