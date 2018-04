Si svolgeranno il 23 aprile, all’Aou di Sassari, le votazioni per la componente elettiva del personale del comparto del comitato di dipartimento delle Professioni sanitarie.

Si svolgeranno il 23 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, all’Aou di Sassari, le votazioni per la componente elettiva del personale del comparto del comitato di dipartimento delle Professioni sanitarie. Le elezioni sono state indette nei giorni scorsi dalla direzione generale dell’Aou e rappresentano l’ultimo passo per il completamento dei dipartimenti aziendali.

Le elezioni si svolgeranno nei locali della struttura complessa Direzione igiene e controllo infezioni ospedaliere, in via Padre Manzella numero 4.

Possono votare i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 15 dicembre 2017 e coloro che sono assunti a tempo determinato qualora in possesso dei requisiti per la stabilizzazione previsti del Dpcm del 6 marzo 2015, così come recepito dalla Dgr numero 45/35 del 2 agosto 2016.

Può essere eletto il personale sanitario del comparto in servizio a tempo indeterminato alla data del 15 dicembre 2017, data di prima indizione delle elezioni o in possesso dei requisiti per la stabilizzazione previsti del Dpcm del 6 marzo 2015, così come recepito dalla Dgr numero 45/35 del 2 agosto 2016.

