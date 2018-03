Si è svolta ieri, all’IPIA di Iglesias, la premiazione del “Progetto Talenti di Iglesias”, istituito dal Rotary Club di Iglesias.

Ieri mattina, nel nuovo laboratorio dell’IPSIA/IPIA di Iglesias, si è svolta la cerimonia di premiazione del Premio “Istituto Alberghiero Iglesias” istituito dal Rotary Club di Iglesias nell’ambito del “Progetto Talenti di Iglesias” e sponsorizzato dalla Superemme S.p.A. Sono state premiate due bravissime studentesse dell’Istituto Alberghiero IPIA Galileo Ferraris, che hanno acquisito il diritto di frequentare uno stage della durata di tre settimane presso lo Chateau de Montvillargenne, struttura di grandissimo livello nei pressi di Parigi.

Il premio è stato consegnato alle due studentesse, Federica Atzori e Iemina Argiolas, sotto forma di due carte prepagate sulle quali sono state caricate le somme necessarie per poter sostenere i costi vivi dello stage (pagamento dei biglietti aerei per Parigi, trasferimento dall’aeroporto alla struttura, costo dei pasti per i giorni liberi, biglietti metro, visita ai musei e quanto altro la scuola riterrà necessario). Le carte prepagate istituite quest’anno dal Rotary Club di Iglesias e dal Banco di Sardegna sono utilizzabili anche da ragazzi minorenni, purché di più di 11 anni, e sono state così concepite anche per educare i ragazzi alla corretta gestione del denaro ed al risparmio.

Alla cerimonia hanno preso parte, oltre ai rappresentanti del Rotary e dell’IPIA, la d.ssa Silvia Massa in rappresentanza dello sponsor, l’assessore della Pubblica Istruzione del comune di Iglesias Piero Serio ed i rappresentanti dei Comuni di residenza delle due ragazze: il sindaco di Fluminimaggiore Ferdinando Pellegrini e l’assessore del comune di Narcao Camilla Pisci.

Al termine della cerimonia, svoltasi nel nuovo Laboratorio, è stato offerto ai partecipanti un rinfresco preparato dagli allievi della scuola.

