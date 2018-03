Sono stati completati, a Carbonia, gli interventi di rifacimento del manto stradale e del marciapiede nel tratto superiore di via Giorgio Asproni. I lavori, cominciati nel dicembre scorso, sono stati eseguiti dalla So.Mi.Ca., la società in house del comune di Carbonia, secondo il cronoprogramma stabilito d’intesa con l’Amministrazione comunale. Come ha spiegato l’assessore dei Lavori pubblici Gian Luca Lai, «la manutenzione si era resa necessaria perché il manto stradale e il marciapiede risultavano dissestati a causa dell’espansione irregolare delle radici degli alberi di pino ivi presenti. Proprio per fronteggiare le criticità connesse alla pavimentazione sconnessa, all’asfalto deteriorato e alla scarsa sicurezza per automobilisti e pedoni, l’Amministrazione comunale ha messo a punto un pacchetto di interventi di demolizione e ripristino della strada e del marciapiede. Il marciapiede è stato realizzato con una pavimentazione in calcestruzzo architettonico, con effetto superficie lavata, di colore neutro».

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Paola Massidda: «Si tratta di un intervento che l’Amministrazione comunale ha realizzato con l’obiettivo di rendere più sicura e decorosa via Asproni, un’importante arteria stradale che conduce al centro cittadino».

L’assessore delle Manutenzioni e dei Lavori pubblici Gian Luca Lai ha inoltre annunciato che «i prossimi interventi verteranno sull’abbattimento di alcune barriere architettoniche, secondo quanto suggerito dalle associazioni N.A.B.A. e Comunità Marconi che, su questa problematica, hanno prodotto un dossier consegnato all’Amministrazione Comunale lo scorso anno. Il nostro obiettivo – ha concluso Gian Luca Lai – è apportare alla collettività tangibili miglioramenti in termini di maggiore fluidità del traffico, riduzione delle barriere architettoniche, decoro urbano e sicurezza».

