Supermercati ALDI: 1.500 diplomati e laureati.

Nel 1913 il tedesco Karl Albrecht aprì il primo negozio di alimentari Aldi ad Essen in Germania. Così nasce l’avventura di questa fortunata impresa. In seguito i figli Karl e Theo Albrecht hanno aperto nuovi supermercati sia in Europa che nel resto del mondo facendo diventare il gruppo Aldi un colosso della grande distribuzione. Oggi l’azienda possiede oltre 5.900 punti vendita e per il 2018 è prevista l’apertura di altri 45 punti vendita anche in Italia. I primi 10 saranno aperti nei prossimi mesi e richiederanno l’assunzione di 880 persone, entro fine anno si arriverà all’inserimento complessivo di 1.500 persone. Le figure maggiormente richieste sono: …

L’articolo completo è consultabile nel sito: http://www.suntini.it/diariolavoro_aldi.html .

