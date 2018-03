Tutti i convocati per le rappresentative allievi e giovanissimi del comitato FIGC di Carbonia.

In vista delle selezioni per la formazione della rappresentativa provinciale, riservata ai ragazzi allievi 1° anno (nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002), su segnalazione delle società e dei loro tecnici, i sottoelencati calciatori, a disposizione del selezionatore Claudio Sanna, sono convocati alle ore 14,15 per un raduno che si terrà mercoledì 28 marzo 2018, presso l’impianto Sportivo Stadio Comunale Musei (terra battuta).

ANTIOCHENSE 2013 COCCO Alessio, FLORIS Christian ATLETICO NARCAO ARESTI Mirko, CARBONI Francesco BINDUA MELONI Mirko CARBONIA GIGANTI Nicola, VALENTINO Andrea CARLOFORTE BOI Giovanni DON VITO SGUOTTI LEDDA Daniele, MILANOVIC Kevin, PUSCEDDU Maurizio EX BIANCOBLU’ BULLEGAS Federico, LITTERA Marco, PINNA Carlo, STERI Mario ISOLA DI S. ANTIOCO FLUMINI Alessandro MARCO CULLURGIONI ONNIS Giuseppe, PUCCI Davide MINERARIA ANGIONI Alberto, CANCEDDA Davide, REPOLE Federico PORTOSCUSO CALCIO COGOTTI Simone, JONES Cristian, PIGA Simone VILLAMASSARGIA SCARDANZAN Cristian

In vista delle selezioni per la formazione della rappresentativa provinciale, riservata ai ragazzi giovanissimi 1° anno (nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004), su segnalazione delle società e dei loro tecnici, i sottoelencati calciatori, a disposizione del selezionatore Davide Ollosu, sono convocati alle ore 16,00 per un raduno che si terrà mercoledì 28 marzo 2018, presso l’impianto Sportivo Stadio Comunale Musei (terra battuta).

ANTIOCHENSE 2013 NOCERA Francesco ATLETICO NARCAO PISTIS Daniele ANTAS CALCIO CAMPIDANO Giulio, DEIANA Marco, USAI Dennjs Renato BINDUA FRANZINA Davide CARBONIA MANCINI Nicola, BASCIU Lorenzo CARLOFORTE ASTE Antonello, CIMMINO Cristofer, RIVANO Giuseppe DON VITO SGUOTTI BENEDETTO Jacopo, COCUZZA Matteo EX BIANCOBLU’ ANGIONI Alex, SPANU Matteo FERMASSENTI WAGGERSHAUSER Mattias MARCO CULLURGIONI SERVENTI Nicola MONTEPONI IGLESIAS DONEDDU Francesco, MAMELI Francesco, QUAGLIERI Manuel SPORT TIME GONNESA MEDDA Mirko, BALOCCO Filippo VILLAMASSARGIA ALFONSI Umberto, LAI Matteo, SABA Luigi

