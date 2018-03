Un cittadino di Iglesias: «Il Comune intervenga per sistemare l’impianto di illuminazione ed il manto stradale in viale Villa di Chiesa».

Un cittadino di Iglesias, Luca Sanna, ci ha segnalato «una situazione di pericolo alla pubblica incolumità nel viale Villa di Chiesa, via nevralgica della città in quanto via di collegamento alla SS 130».

«Ormai da diverse settimane – evidenzia Luca Sanna in una nota – l’impianto di pubblica illuminazione è non funzionante nel primo tratto della via, dove non è presente il marciapiede e i pedoni devono vagare al buio rischiando di essere travolti dalle autovetture che transitano per entrare o uscire dalla città. La stessa via ha il manto stradale fatiscente, con delle buche profonde che danneggiano le gomme delle autovetture che vi transitano, le quali obbligano gli automobilisti ad una guida pericolosa per evitarle, nonostante gli interventi eseguiti da chi di competenza con la posa di asfalto a freddo, questo tampona per un brevissimo tempo il disagio sopra citato.»

Luca Sanna ha inviato la nota al comune di Iglesias, sia al settore tecnico sia al sindaco Emilio Gariazzo, con la richiesta di un intervento tempestivo per risolvere i due problemi.

