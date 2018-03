Una trasferta da incorniciare, in Toscana, per la Yama Arashi Dojo Club di Carbonia alla Coppa Italia di Ju Jitsu, con il terzo posto per società tra le decine di società presenti, provenienti da tutta la penisola. La Yama Arashi Dojo Club, unica società sarda, si è classificata alle spalle dello Zen Club Livorno che si è aggiudicato il trofeo e della Yume Alessandria, davanti alla KJ Budoclub di Venturina. Il sodalizio di Carbonia ha conquistato complessivamente 9 medaglie d’oro, 7 d’argento e 5 di bronzo.

Difesa Personale Oro per la squadra composta dal maestro Amos Muscheri e dagli atleti Federico Pusceddu ed Alessandro Pirellas, con il tecnico che si è rimesso per l’ennesima volta in discussione, ottenendo il gradino più alto del podio.

Kata senior seconda fascia: medaglia d’argento per Gianluca Lecis e medaglia di bronzo per Eleonora Zulli.

Kata senior cinture nere: medaglia di bronzo per Federico Pusceddu.

Enbu terza fascia: medaglia d’argento per Federico Pusceddu e Michela Casu.

Enbu seconda fascia: medaglia d’oro per la coppia formata da Alessandro Pirellas e Michela Casu, medaglia di bronzo per la coppia formata da Eleonora Zulli e Michela Casu.

Enbu prima fascia: medaglia d’oro per Eleonora Zulli e Gianluca Lecis, medaglia d’argento per Gianluca Lecis e Samuele Forresu.

Nei combattimenti

Kick jitsu: medaglia d’oro per Federico Pusceddu, medaglia d’argento per Gianluca Lecis.

Lotta a terra, cat. 69 kg: medaglia d’oro per Alessandro Pirellas.

Lotta a terra, cat. 84 kg: medaglia d’oro per Gianluca Lecis, 46 anni, che ha battuto in finale un ragazzo 18enne, al termine di un bellissimo combattimento.

Lotta a terra over: podio tutto sardo con medaglia d’oro per Federico Pusceddu, medaglia d’argento per Eleonora Zulli e medaglia di bronzo per Samuele Forresu.

Submission: medaglia d’oro per Alessandro Pirellas e medaglia d’argento per Federico Pusceddu.

Demo senior seconda fascia: medaglia d’oro per la coppia formata da Michela Casu ed Eleonora Zulli.

Demo senior prima fascia: medaglia d’argento per Gianluca Lecis e Samuele Forresu.

Demo senior terza fascia: medaglia di bronzo per Alessandro Pirellas e Federico Pusceddu.

Il prossimo appuntamento in calendario è la coppa Sardegna, che verrà disputata a Carbonia i prossimi 28 e 29 aprile.

