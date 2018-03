Una VBA/Olimpia caricatissima da tre vittorie consecutive, alle 15.00 ospita al PalaGiacomoCabras la Fenice Pallavolo Roma.

La VBA/Olimpia Sant’Antioco ospita questo pomeriggio, inizio ore 15.00, la Fenice Pallavolo Roma, formazione che occupa il terzo posto in classifica alle spalle della Pol. Sarroch e della Roma Volley, per la sesta giornata di ritorno del girone F del campionato di serie B di pallavolo maschile. Reduce da tre vittorie consecutive, “score” che non raggiungeva da tempo, la squadra di Tony Bove scenderà in campo con la serenità che le deriva dai 27 punti che le danno il sesto posto e tanta tranquillità in prospettiva di quello che era l’obiettivo di inizio stagione: la salvezza.

Alle 16.00 la capolista Pol. Sarroch affronta a Sabaudia l’Ist. Estetico, mentre la terza squadra sarda del girone, il Cus Cagliari Sandalyon, reduce dalla sconfitta casalinga subita nel derby con la VBA/Olimpia Sant’Antioco, alla stessa ora affronta in trasferta la Pol. Roma Volley, avversario molto forte, terzo in classifica a pari punti con la Fenice Pallavolo Roma (con una partita in più disputata).

