VBA/Olimpia in campo alle 15.30 nel derby sul campo del Cus Cagliari Sandalyon.

La VBA/Olimpia Sant’Antioco scende in campo alle 15.30 nel derby sul campo del Cus Cagliari Sandalyon, valido per la sesta giornata di ritorno del girone F del campionato di serie B di volley maschile. Dopo la splendida impresa compiuta nel derby casalingo con la capolista Polisportiva Sarroch, la squadra du Tony Bove cerca altri punti per raggiungere la definitiva tranquillità in prospettiva salvezza, il traguardo di inizio stagione. Anche il Cus Cagliari Sandalyon occupa una posizione di classifica relativamente tranquilla, tre punti dietro i sulcitani ma dopo aver già osservato il proprio turno di riposo. All’andata, a Sant’Antioco, il 18 novembre 2017, la VBA/Olimpia si impose per 3 set a 1.

La capolista Polisportiva Sarroch gioca in casa, contro la Lazio Castello, orario d’inizio anche in questo caso le 15.30, con l’obiettivo di riscattare subito la sconfitta subita a Sant’Antioco, la seconda dall’inizio della stagione.

Comments

comments