Verrà inaugurata il 14 aprile “Arte in Comune”, mostra del Liceo Artistico di Sant’Antioco in esposizione in Municipio.

“Arte in Comune” è la mostra temporanea dei ragazzi del Liceo Statale Emilio Lussu di Sant’Antioco, indirizzo “design”, che verrà inaugurata sabato 14 aprile alle 10.00 in una location d’eccezione: il Municipio di Sant’Antioco. Il corridoio al pieno terra del Comune si trasformerà in una vera e propria galleria artistica, grazie alle opere degli studenti delle classi seconda, terza, quarta e quinta E, che cureranno l’allestimento dando avvio ad un progetto di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’istituzione scolastica. L’obiettivo dell’Amministrazione, infatti, è quello di valorizzare l’estro artistico dei giovani, tramite la promozione di una utilizzazione collettiva dei propri elaborati, e di rafforzare la collaborazione tra scuola e Comune. “Arte in Comune” significa anche condivisione: i giovani artisti protagonisti dell’iniziativa, trasponendo sulla tela il loro estro creativo, offrono idealmente e concretamente uno spazio di fruizione e confronto culturale aperto a tutti i visitatori.

La mostra si inserisce all’interno dell’ampio cartellone di manifestazioni allestito in occasione della 659ª edizione della Festa di Sant’Antioco, che prenderà il via proprio sabato 14 aprile con l’inaugurazione di “Arte in Comune”. L’allestimento sarà visitabile durante gli orari di apertura del Municipio. Si tratta di una delle diverse iniziative che verranno realizzate grazie alla collaborazione con l’istituzione scolastica. Questa esposizione, in particolare, consentirà di “inaugurare” anche la nuova veste degli spazi interni del Municipio, recentemente sottoposti ad una profonda ristrutturazione.

Comments

comments