A Carbonia è attivo da oggi lo strumento elettronico che legge automaticamente le targhe delle auto per verificare se sono assicurate, revisionate o rubate.

Il comune di Carbonia ha deciso di investire nella sicurezza stradale con l’obiettivo di tutelare l’incolumità dei cittadini. In quest’ottica è stata potenziata l’attrezzatura a disposizione del Comando di Polizia locale con l’acquisto di un apparecchio tecnologico – per un importo pari a 8.784 euro – finalizzato al contrasto delle violazioni del Codice della strada. Si tratta di uno strumento elettronico di lettura automatica delle targhe dei veicoli in grado di verificare, con tempi di risposta inferiori a 2 secondi, se il veicolo che sta transitando è:

• Non assicurato;

• Non revisionato;

• Rubato.

Il sistema esegue la lettura della targa e si interfaccia autonomamente con le varie banche dati ministeriali, segnalando in tempo reale eventuali anomalie dei documenti di guida. Con una pattuglia di controllo, posizionata “a valle” del punto di lettura, è possibile procedere al fermo del veicolo in infrazione, grazie all’immediata segnalazione positiva ricevuta sul tablet, completa di foto e di tutte le necessarie informazioni.

«Il Comando di Polizia locale si dota così di uno strumento tecnologico all’avanguardia con l’obiettivo di perseguire la sicurezza stradale attraverso la verifica dei documenti obbligatori di guida e l’intensificazione dei controlli contro l’evasione assicurativa e i veicoli senza revisione – ha detto il sindaco, Paola Massidda -. Si cercherà di ridurre un fenomeno che ha ripercussioni negative sulla sicurezza della circolazione stradale e sui diritti dei cittadini alla guida: basti pensare che, in caso di sinistro con un veicolo sprovvisto di assicurazione, il cittadino in regola si trova costretto a farsi interamente carico del danno. Oltre a danneggiare gli automobilisti onesti, l’assenza di copertura assicurativa incentiva spesso la fuga e l’omissione di soccorso. Si tratta di pratiche del tutto ingiustificabili, che d’ora in poi potremo fronteggiare con maggiore efficacia grazie all’ausilio di un sistema tecnologicamente sofisticato.»

Sulla stessa linea anche l’assessore alle Manutenzioni Gian Luca Lai, il quale spiega che «l’Amministrazione comunale ha ritenuto importante investire su nuove apparecchiature atte a intensificare i controlli contro l’evasione assicurativa, l’utilizzo di veicoli rubati o posti sotto sequestro, nonché contro le auto senza revisione. L’attenzione alla viabilità e, quindi, alla sicurezza degli automobilisti e dei pedoni deve riguardare anche la repressione di tali tipi di elusioni. L’acquisto di questo nuovo strumento elettronico va nella direzione indicata dall’Unione Europea, la quale prevede standard di sicurezza dei veicoli sempre più rigorosi. L’obiettivo è incidere sulla riduzione degli incidenti, eliminando tutte le cause meccaniche da cui essi possono essere originati. Per questo motivo risulta fondamentale procedere alla revisione periodica del veicolo e al pagamento dell’assicurazione».

Il nuovo servizio è attivo da oggi. I primi riscontri certificano quanto la pratica di circolare senza assicurazione o revisione sia diffusa: su sette veicoli rilevati, due sono risultati non in possesso di assicurazione o revisione.

