A sei anni dall’uscita de “La sedia”, Adriano Modica torna con un nuovo progetto audiovisivo.

Quindici anni e una trilogia dopo, il cantautore Adriano Modica si fonde con Cardioadinamo, suo alterego visual che ha già dato alla luce le sue creature realizzate con la tecnica del collage.

Niente album e niente tour. Davanti alla metamorfosi del mondo della musica, dopo anni di riflessione, Modica torna con un progetto sperimentale, stavolta anche nella forma, fondendo musica e video arte con il suo personale tocco di genialità.

A partire dal 20 aprile, sui canali ufficiali del cantautore, ogni mese verrà rilasciato un singolo accompagnato da un video. Tutto in free download.

Il primo è “Soundcheck”, un minuto e mezzo in cui la musica viaggia di pari passo con il visual, linguaggio in cui il cantautore si sperimenta per la prima volta. La strada per estendere e completare l’elemento espressivo, un linguaggio in cui ancora una volta si fondono sperimentazione e classico.

Tutto nuovo? Non proprio, resta la cifra stilistica sperimentale fusa alla tradizione della forma canzone pop rock. Un’immersione nel cantautorato italiano che approda alle più moderne influenze elettroniche.

