Al via la dodicesima edizione della Primavera nel cuore della Sardegna: dal 21 aprile al 24 giugno 2018 dieci week end di eventi tra i paesi delle zone del Marghine, Planargia, Ogliastra e Baronia.

20 i Comuni che hanno aderito alla manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Nuoro e dalla sua azienda speciale ASPEN, a testimonianza del notevole sviluppo di un evento che ha oramai catalizzato su di sé le attenzioni di un panorama sempre maggiore. Ecco l’elenco dei paesi in calendario: Girasole, Bosa, Loceri, Bortigali, Lodè, Birori, Loculi, Siniscola, Triei, Lotzorai, Arbatax, Osini, Sindia, Baunei, Gairo, Bari Sardo, Silanus, Urzulei, Dualchi e Lanusei.

«Questa è l’ultima edizione della Primavera alla quale parteciperò in qualità di presidente dell’Aspen – ha dichiarato Vincenzo Cannas -. Il mio mandato si concluderà a breve, dopo 10 anni di presidenza, e voglio fare i migliori auguri al mio successore, sperando che porti nuovi progetti e nuove idee in continuità con quanto realizzato in questi anni dalla nostra Azienda Speciale per la promozione del territorio.»

«Il circuito della Primavera ci sta dando delle grandi soddisfazioni – ha dichiarato Agostino Cicalò, presidente della Camera di commercio di Nuoro -. Le Amministrazioni Comunali, con buona volontà e tanto lavoro, hanno disegnato un bel percorso nel quale accogliere curiosi e visitatori, raccontando le proprie bellezze naturali e paesaggistiche, le antiche tradizioni, la cultura identitaria e il ricco patrimonio enogastronomico. Tutto ciò ha inoltre consentito di raccogliere importanti risultati, anche di natura economica, per i territori interessati. Stimiamo che a fronte di ogni euro speso, ne siano stati guadagnati trenta:»

Ancora una volta il viaggio nel Cuore della Sardegna, tra gli elementi di una natura che in Primavera si mostra in tutto il suo fascino, sarà un’esperienza indelebile, capace di attrarre turisti ai quali verranno svelati i segreti e i costumi di questa terra unica.

L’attività di comunicazione promossa dall’Aspen e dalla Camera di Commercio si articola in strumenti tradizionali e strumenti innovativi, con una forte e costante presenza sul web, affiancando al sito ufficiale della manifestazione (www.cuoredellasardegna.it) i canali social (Facebook, Twitter e Instagram “Primavera nel Cuore della Sardegna”) attraverso i quali coinvolgere in maniera diretta i visitatori e tutti coloro che abbiano interesse a scoprire questa importante manifestazione.

