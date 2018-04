Allarme rosso, al Cagliari, a sette giornate dalla conclusione del campionato. Se alla vigilia della trasferta di Verona, Diego Lopez ha detto che avrebbero dovuto essere le dirette concorrenti maggiormente preoccupate in chiave salvezza, perché il Cagliari aveva cinque punti di vantaggio, in un colpo solo, con la sconfitta odierna maturata al Bentegodi, questo margine si è più che dimezzato ed ora la classifica fa veramente paura.

Per capire in quale situazione si è infilato il Cagliari dopo la terza sconfitta consecutiva (4 punti nelle ultime 7 giornate, con 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte), basta snocciolare la classifica: Udinese (reduce da 8 sconfitte consecutive e prossimo avversario del Cagliari, alla Sardegna Arena) 33 punti; Sassuolo 30; Chievo e Cagliari 29; Spal e Crotone 27; Verona 25; Benevento 13. E, soprattutto, osservare il calendario che attende la squadra rossoblu da qui alla fine del campionato (4 in casa, 3 in trasferta): CAGLIARI-UDINESE, INTER-CAGLIARI, CAGLIARI-BOLOGNA, SAMPDORIA-CAGLIARI, CAGLIARI-ROMA, FIORENTINA-CAGLIARI, CAGLIARI-ATALANTA.

L’unica squadra, tra le sette ancora da affrontare dal Cagliari, priva di interessi di classifica, pare essere il Bologna dell’ex Roberto Donadoni, anche se non ancora salva matematicamente. Le altre, ad iniziare dall’Udinese, contro il Cagliari, almeno stando alla classifica attuale, si giocheranno una fetta di stagione.

Il momento è delicatissimo e, non a caso, la squadra da martedì sarà in ritiro – lo ha annunciato Diego Lopez, la cui panchina pare in pericolo – per preparare la partita con l’Udinese. Contro la squadra di Massimo Oddo il Cagliari dovrà assolutamente vincere.

