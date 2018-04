Ancora un atto vandalico con furto ai danni dell’associazione Albeschida, nei locali dell’ospedale Sirai.

«Questa notte si è perpetrato, nei confronti dell’associazione Albeschida, un atto vile è oltraggioso. Per l’ennesima volta sono stati vittime di attacchi vandalici e furti!»

Lo scrive, in una nota, Fabrizio Cucchiara, presidente della Consulta Handicap del comune di Carbonia.

«Trovo inaccettabile che la Asl, che ospita nei propri locali l’associazione – aggiunge Fabrizio Cucchiara -, non abbia ancora provveduto ad una sistemazione dell’area con le telecamere di video sorveglianza, trovo che questo silenzio e queste inadempienze non solo siano sintomo di poca attenzione ma anche noncuranza dei propri stabili lasciati in balia dei vandali. Auspico che, a fronte di quest’ultimo gesto – conclude Fabrizio Cucchiara -, la Asl metta fine a tutto questo, mettendo in sicurezza la zona.»

