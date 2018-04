Angelo Cremone (Sardegna pulita): «A Sarroch si faccia un’indagine epidemiologica mirata tra un campione significativo della popolazione, attraverso “Esame del capello”».

Angelo Cremone, rappresentante dell’associazione “Sardegna pulita”, è intervenuto criticamente lunedì scorso, alla presentazione dei risultati delle indagini sulla qualità dell’aria compiute a Sarroch, nell’ambito del progetto “Sarroch ambiente e salute”, l’indagine epidemiologica condotta dall’Università di Cagliari per conto del comune di Sarroch.

«Ha colpito negativamente la disinvoltura mostrata nell’elencare una moltitudine di inquinanti tossici e cancerogeni certi, presenti nell’aria respirata dalla gente residente, affianco la Saras, dove, addirittura, minimizzando, ancora, non hanno saputo individuare l’origine dell’insopportabile odore che investe il centro abitato – dice Angelo Cremone -. Nel mio intervento, in qualità di portavoce “Sardegna Pulita”, riprendendo passaggi discutibili e determinanti per la Salute e Vita delle persone, ho invitato il sindaco Salvatore Mattana (per la legge, massima Autorità Sanitaria in loco, responsabile della salute dei cittadini) a prendere in seria considerazione quanto segue: l’insopportabile puzza che invade Sarroch, in altri posti non esiste, a Masainas non la sentiamo. Se qui persiste, qui è il problema, pur sempre un grave inquinamento dell’aria che si respira. Altra verità presa sottogamba, l’elenco degli inquinanti presenti nell’aria respirata, dove i tecnici presenti, evidenziavano, presi singolarmente, questo o quel metallo tossico e cancerogeno, senza un minimo accenno alla pericolosità dell’insieme dei veleni respirati, dicasi per la Scienza…Impatto Cumulativo.»

«Rivolgendomi al sindaco – aggiunge Angelo Cremone -, l’ho invitato a considerare di far effettuare le uniche due cose necessarie per la tutela della salute, mettendo così fine all’assurdo infinito balletto delle non verità: un’indagine epidemiologica mirata tra un campione significativo della popolazione, attraverso “Esame del capello”. Con il Test del Capello, si può individuare esattamente quanta “spazzatura industriale” in termini di metalli pesanti, pericolosi per la salute, presenti nel nostro organismo. Stesso valido esame, necessario per l’individuazione di sostanze pericolose, nel sangue, attraverso i cosidetti Markers Tumorali. Attraverso questa indagine, si effettua seria prevenzione, evitando l’instaurarsi e sviluppo di gravi malattie.»

