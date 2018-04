Domani, in occasione de “Sa die de sa Sardigna”, si terrà una grande manifestazione in tutti gli scali – porti e aeroporti – sardi, sull’insularità a cui parteciperà una delegazione degli emigrati, mobilitati su tutto il territorio nazionale a sostegno dell’introduzione del principio di insularità in costituzione.

Il programma è il seguente:

Ore 1030: Aeroporto di Cagliari Elmas, settore partenze (pressi cappella). Saranno presenti esponenti della FASI

Ore 10,00: aeroporto Olbia Costa Smeralda

Ore 10: Portotorres, Stazione Marittima

Ore 10: Alghero, Fronte scalo aeroportuale Fertilia

Ore 10.30: porto di Oristano

Ore 11.30: aeroporto di Fenosu Isolani, ma mai più isolati

Ore 15.30: sotto il consiglio regionale: tavolino, incontro con gli emigrati Fasi

Ore 16.00: porto di Arbatax

«Per quanto quello della continuità territoriale sia solo uno degli aspetti del grande tema del grave e permanete svantaggio derivante dall’insularità, è evidente che si tratta di quello maggiormente significativo – dice il consigliere regionale dei Riformatori sardi Michele Cossa -. Con la manifestazione di domani si vuole dire basta a un sistema di collegamenti che non garantisce la certezza del trasporto. Ad ogni scadenza della gara per la continuità continuità la Sardegna si vede costretta a infinti bracci di ferro con lo Stato e l’Unione europea.»

«La Sardegna non vuole interventi spot, nè essere costretta ad elemosinare posti in più nei periodi di maggiore congestione. La continuità area è un diritto sacrosanto che non ammette deroghe non una concessione data volta per volta. Vogliamo che sia un diritto sancito in Costituzione – conclude Michele Cossa – e quindi e garantito ai sardi esattamente al pari degli altri italiani. Non di più, ma neanche di meno.»

Comments

comments