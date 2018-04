Domani, venerdì 6 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, verrà istituito il senso unico alternato in via Sirri, al fine di eseguire i lavori di taglio stradale per un allaccio idrico fognario.

«Si tratta di una misura necessaria per garantire la sicurezza stradale – spiega l’assessore delle Manutenzioni Gian Luca Lai -, preservando nel contempo l’incolumità dei cittadini e delle maestranze.»

