Due etichette della Cantina Nuraghe Crabioni di Sorso sono state premiate al Vinitaly di Verona.

Ancora premi e riconoscimenti per i vini della Cantina Nuraghe Crabioni di Sorso, azienda sassarese guidata da Alessandra e Maurizio Seghene, durante la prestigiosa kermesse del Vinitaly di Verona.

Per il terzo anno consecutivo, il “Sussinku Bianco IGT di Romangia”, vermentino vinificato in purezza, è stato premiato con un punteggio di 90/100 e inserito nel prestigioso “5 Stars Wines THE BOOK 2017”, guida internazionale dei vini della 53ª edizione della manifestazione. Riconoscimento anche per il “Vermentino DOC Nuraghe Crabioni 2016”, che al Concorso nazionale Vermentino ha conquistato la medaglia di bronzo.

«Il Vinitaly è stata l’occasione per consolidare i rapporti con i clienti storici dall’Europa, Stati Uniti e Australia – afferma Alessandra Seghene, Amministratrice della società “Tresmontes” – e per stringere nuovi accordi con importatori da tutto il mondo soprattutto da Russia Ucraina e Kazakhistan.»

«Siamo molto soddisfatti di questi riconoscimenti perché stanno premiando la nostra voglia di crescere e di puntare sul futuro e sull’innovazione – aggiunge Alessandra Seghene – ma sono stati premiati anche il lavoro, l’amore per il territorio e l’ecosostenibilità, tutti elementi che garantiscono standard produttivi e qualitativi di altissimo livello.»

«Abbiamo 14 anni di attività e produciamo 6 vini, tra vermentino, bianco, cannonau e moscato – sottolinea l’Amministratrice – il tutto immerso in una tenuta di 35 ettari nel territorio di Sorso sui quali sorgono anche la cantina e le altre infrastrutture. Nonostante la giovane età della Cantina siamo riusciti a coniugare gli antichi saperi dei vecchi contadini del posto con le più moderne tecnologie di vinificazione, privilegiando sempre e comunque la qualità e la tipicità che sono i valori aggiunti di un mercato attento ed esigente.»

«Abbiamo visto che questo lavoro ci sta premiando in tutto il mondo – conclude Alessandra Seneghe – a Los Angeles come a New York, a Londra come a Mosca. Proprio nella capitale russa, a febbraio i nostri vini sono stati proposti e fatti conoscere in tutto il continente euroasiatico attraverso una fitta serie di incontri con importatori, responsabili delle catene di supermercati e gourmet, ristoratori, albergatori e giornalisti specializzati russi.»

