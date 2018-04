Dure critiche del gruppo di minoranza “Portoscuso nel cuore” al bilancio di previsione 2018/2020 approvato dal Consiglio comunale il 30 marzo con 11 voti favorevoli e 2 contrari.

Il Consiglio comunale di Portoscuso ha approvato lo scorso 30 marzo con 11 voti favorevoli e 2 contrari, il bilancio di previsione 2018/2020. Sull’approvazione del bilancio, interviene oggi con una nota molto critica, il gruppo di minoranza “Portoscuso nel cuore”.

«Ci sentiamo di esprimere il nostro stupore rispetto alla strutturazione del primo bilancio di previsione dell’Amministrazione comunale – si legge in una nota -. Ci saremmo aspettati, infatti, dato il rinnovamento della squadra messa in campo, un progetto di peso innovativo, invece ci siamo ritrovati a discutere un bilancio di previsione privo di idee, scevro da novità e senza alcun indirizzo politico chiaro sul futuro della nostra comunità.»

«Una canoa monoposto senza rotta, condotta da un uomo solo al comando, confortato unicamente dal supporto dei due dirigenti (ripagati profumatamente con un’indennità di risultato, quantomeno dubbio) che svolgono a tutti gli effetti un ruolo politico, incarico che dovrebbe essere concesso a chi realmente si è presentato ai cittadini ed “ha vinto” le elezioni – si legge ancora nella nota -. Risibili risultano le opere pubbliche, caratterizzate da piccoli importi volti ad ultimare tutto quello che era stato abbozzato in campagna elettorale senza finanziamenti. Poche novità e irrealizzabili perché finanziate con i soldi del “Monopoli”, per un terzo con l’alienazione degli immobili patrimoniali, difficili da dismettere, per due terzi con fondi regionali che non esistono. Le uniche certezze appaiono i pochissimi fondi di bilancio ed avanzo di amministrazione da dedicare però alle manutenzioni. Gli unici soldi veri, per fortuna, sono quelli dedicati alla grave situazione socio economica che sta vivendo il nostro paese.»

«Alla luce di questi dati l’opposizione in Aula ha dato un voto contrario – conclude il gruppo “Portoscuso nel cuore” –, sia per l’insufficienza della solita idea proposta al Consiglio ma, soprattutto, perché in Consiglio comunale sono state rilevate delle irregolarità negli allegati al bilancio in merito alla programmazione del fabbisogno del personale, successivamente segnalate alle autorità competenti, tali da mettere in dubbio la veridicità del bilancio stesso.»

