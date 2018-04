E’ in corso di svolgimento il 1° Memorial Tullio Saiu, gara nazionale di bocce a coppie, organizzata dalla famiglia del compianto Tullio Saiu con l’ASD Circolo Bocciofilo Comunale Carbonia, nell’ambito delle iniziative per l’80° anniversario della città di Carbonia. In campo da stamane, sui campi di tutta la vecchia provincia di Cagliari, 88 coppie, suddivise in 11 gironi formati da 8 coppie ciascuno, con 6 coppie provenienti dalla Penisola, tra i quali alcuni ex campioni italiani e mondiali.

Le finali, questo pomeriggio, sui campi del Circolo Bocciofilo Comunale, a Carbonia.

Ieri è stata disputata una gara a inviti, con 16 formazioni suddivise in due gironi da 8 coppie ciascuno. Si è imposta la coppia di Oristano formata da Walter Boniello e Roberto Peddis che in finale hanno superato la coppia del Circolo Bocciofilo Comunale Carbonia, formata da Enrico Orrù e Corrado Salaris.

