E’ in corso di svolgimento, al Palazzetto dello sport di Carbonia, il campionato regionale di Wushu-Kung Fu-Sanda-Taiji.

Oggi Carbonia è il principale polo del kung fu a livello regionale. Al Palazzetto dello Sport di via delle Cernitrici, alle ore 9.30 di stamane, infatti, sono iniziate le prime gare del campionato regionale di Wushu-Kung Fu-Sanda-Taiji, organizzato dall’’ASD Wudang Kung Fu di Carbonia con il patrocinio e il contributo economico dell’’Amministrazione comunale. Una lunga giornata all’’insegna delle arti marziali, che si protrarrà per tutto il pomeriggio, per poi culminare con le premiazioni alle ore 17.00.

«Sono centinaia gli atleti che hanno preso parte a questa manifestazione che il comune di Carbonia ha deciso di sostenere nella piena consapevolezza dell’’importanza dello sport in generale – e del Kung Fu nel caso specifico – come fattore di aggregazione, integrazione e socializzazione per tanti giovani del nostro territorio»”, ha affermato il vicesindaco Gian Luca Lai, presente all’iniziativa.

