E’ iniziata oggi, all’ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, la fase d’ascolto avviata dalla Regione sul disegno di legge sul Governo del territorio.

I lavori, aperti dall’assessore dell’Urbanistica Cristiano Erriu, hanno registrato 18 interventi alla presenza di numerosi sindaci, consiglieri regionali, europarlamentari, rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e ambientaliste, esponenti delle organizzazioni sindacali, degli Ordini professionali e dei due Atenei sardi.

Il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, ha preso la parola soltanto alla fine, ringraziando i partecipanti per il contributo di pareri e idee che consentono di arricchire il lungo percorso del DDL prima di approdare in Aula per la discussione nei prossimi mesi.

Questa fase di confronto proseguirà ora con i cinque laboratori territoriali in programma nel mese di maggio. Lunedì 7, a Olbia, il primo appuntamento. Ciascuno di essi costituisce uno spazio di dialettica democratica, assistita tecnicamente dalla Regione, i cui risultati verranno “consegnati” alla Commissione consiliare competente. Ai laboratori territoriali verrà affiancato uno spazio di informazione e discussione web attraverso la piattaforma Sardegna Partecipa.

Comments

comments