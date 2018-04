E’ tutto pronto ad Alghero per l’American Motors Festival 2018, il grande evento dedicato al mondo dei motori a stelle e strisce.

L’American Motors Festival 2018 scalda i motori: tutto pronto ad Alghero per il grande evento dedicato al mondo dei motori a stelle e strisce. Una due giorni in cui la Riviera del Corallo si trasformerà nella patria sarda delle auto e moto americane. A realizzare la manifestazione l’associazione sportiva LH Garage Car Club insieme all’ACI Sassari con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. La più grande esposizione del genere mai organizzata in Sardegna in cui gli spettatori, mentre passeggiano nella zona portuale, potranno ammirare una vasta varietà di veicoli americani che in questi giorni stanno arrivando da tutta l’Isola e dal resto dell’Italia. Mezzi spettacolari, a metà tra opere d’arte e veicoli da gara, pronti per essere parcheggiati nel porto di Alghero: le classic (automobili storiche), gli offroad (fuori strada), i pick-up, le muscle car (supercar), gli hot rod (auto con ruote scoperte prodotte tra il 1928 e il 1940), i dragster (autovetture da gara di accelerazione) per quanto riguarda le macchine e le mitiche Harley-Davison per le due ruote. E a presentare i mezzi un ospite d’eccezione, Roberto Cotugno fondatore di Neuro Tv la prima web TV italiana dedicata la mondo al custom, e sempre a proposito tra gli ospiti anche uno dei più importanti customizzatori italiani, Lorenzo Dossena in arte Dox Design. Intorno ai motori gli organizzatori hanno voluto creare una vero e proprio museo a cielo aperto in cui affianco alla sala dell’esposizione principale ci sarà uno spazio per la musica dal vivo e numerosi stand a tema. Sabato 7 la sezione musicale sarà assicurata da importanti realtà sarde, i The Wookies e i The Wheleers insieme a Dj Davide Merlini. The Wookies sono la band rock’n’roll storica nell’Isola, ben quindici anni sulla scena ed un unico obbiettivo, far rivivere le sonorità anni ’50 attraverso i brani dei mostri sacri che hanno fatto la storia. Uno show basato su concetti semplici ma talmente di qualità che ha portato la band a Livorno sul palco dell’Italia Wave. The Wheelers invece è un power trio di qualche anno più giovane, nascono nel 2006, dedicato al rockabilly in chiave ’50s ma con un moderno stile interpretativo scelta che ha portato il loro show ad essere apprezzato in giro per l’Europa, tanto a aver registrato una produzione “Live in Berlin” per la Tv tedesca, oltre al loro omonimo lavoro discografico. A chiudere la serata lo storico dj sassarese Davide Merlini che ha da pochissimo spento trenta candeline sui vinili.

