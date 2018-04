Edoardo Tocco (Forza Italia): «La Cagliari Arena è una svolta per la città. La burocrazia non freni il progetto».

Il consigliere comunale di Forza Italia Edoardo Tocco sollecita uno sprint per l’inizio dei lavori del nuovo stadio del Cagliari, per far sì che la nuova casa rossoblu sia pronta per il 2021. Con la certificazione del consorzio Sportium per la realizzazione dell’impianto, la corsa è già cominciata. «Riteniamo che il Cagliari Calcio sia un vero e proprio volano per il territorio. E lo stadio sarà un biglietto da visita da esportare non solo in Italia ma anche a livello internazionale – dice il vicepresidente della commissione Sport di via Roma Edoardo Tocco (Forza Italia), già rappresentante di Forza Italia in Consiglio comunale. «Questo progetto, che si avvale della competenza di Manica Architecture (studio americano) – aggiunge Edoardo Tocco – rappresenta una svolta storica per la città e per l’intera Isola. Anche la politica deve dare un segnale forte, con una sinergia che porti alle autorizzazioni per la realizzazione dell’opera nel più breve tempo possibile». Per questo il consigliere regionale fa eco alla Regione e al Comune: «La questione è molto articolata – conclude Tocco – perché la Cagliari Arena ospiterà strutture sportive, albergo con piscina, strutture ricettive e spazi per lo svago, ma l’auspicio è che la burocrazia non freni l’iter per un’opera in grado di dare un valore aggiunto all’immagine della Sardegna».

