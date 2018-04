Edoardo Tocco (Forza Italia): «L’insularità è l’unica speranza per la salvezza dell’Isola».

«L’inserimento del principio di insularità nella Costituzione diventa un grimaldello per una ripresa dello sviluppo economico.»

Lo sostiene il consigliere regionale di Forza Italia Edoardo Tocco che, da vicepresidente della commissione Salute, non esita a definire questa partita come «ultima possibilità per avere una corsia preferenziale nei settori strategici dell’economia sarda». «Da qui la mia adesione al Comitato Promotore del Referendum, sin dalla nascita, con la presentazione della proposta di legge avvenuta a Roma – aggiunge Edoardo Tocco -. L’unica strada per uscire dalla condizione di sottosviluppo è il riconoscimento dell’insularità tra i pilastri della Carta Costituzionale. Dalla continuità territoriale, che sino ad oggi ha prodotto solo disastri per i sardi sino ad un fisco meno oppressivo nei confronti dei cittadini. E ancora, la questione della sanità. I costi del comparto non possono più essere totalmente nelle mani della Regione. Il fattore geografico – conclude Edoardo Tocco – sta producendo effetti deleteri che devono essere necessariamente rivisti».

