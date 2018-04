Edoardo Tocco (Forza Italia): «Ritardi inaccettabili nell’erogazione delle somme ai centri accreditati dal sistema sanitario regionale».

La sanità privata è al collasso senza i finanziamenti della Regione. A lanciare il grido d’allarme è il consigliere regionale di Forza Italia Edoardo Tocco, vicepresidente della commissione Salute.

«Non è più tollerabile – denuncia Edoardo Tocco – il ritardo nell’erogazione delle somme ai centri accreditati. Le strutture svolgono attività fondamentali per i pazienti sparsi nei diversi angoli della Sardegna. La mancata remunerazione del 5 per cento del budget relativo all’anno scorso sta però determinando seri problemi ai complessi sanitari. A questi fattori si aggiunga la mancanza di una determinazione sui tetti di spesa per il 2018 – aggiunge Edoardo Tocco – e la mancata contrattualizzazione delle prestazioni. Questa situazione danneggia inevitabilmente i pazienti con l’allungamento delle liste d’attesa. L’ospedalità privata fornisce un servizio pubblico di alta qualità ma questa nuova linea dell’assessorato e dell’Ats sta determinando una situazione che, se non risolta nell’immediato, vedrà costrette le strutture ad interrompere le prestazioni convenzionate. Ulteriori lungaggini nell’erogazione delle somme previste – conclude Edoardo Tocco – potrebbero avere riflessi negativi anche sul pagamento delle retribuzioni degli operatori.»

