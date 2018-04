Emergenza nei reparti di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania per la carenza di personale.

Emergenza nei reparti di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania. Dopo la grande polemica sui punti nascita con meno di 500 parti l’anno da chiudere, con un dissenso aperto della popolazione, nel presidio sanitario della Gallura si apre un nuovo caso. La carenza di personale, infatti, ha prodotto la chiusura dell’unità medica inglobata nel nosocomio con gravi rischi per le future mamme. La questione è approdata anche in Consiglio regionale con la denuncia di Edoardo Tocco (vicepresidente della commissione salute nell’aula di via Roma) e del rappresentante gallurese Giuseppe Fasolino, sindaco di Golfo Aranci. I forzisti porteranno la protesta all’interno dell’assemblea regionale: «Nessun intervento per le partorienti del territorio per la mancanza di personale all’interno dell’ospedale – spiegano i due consiglieri regionali di Forza Italia -. E’ l’ennesima storia di ordinaria follia della sanità sarda, che sta ormai ignorando le esigenze dei pazienti. Una situazione insostenibile – aggiungono Tocco e Fasolino, che annunciano per la prossima settimana un sopralluogo nel presidio ospedaliero con i sindaci galluresi – anche perché, con la stagione estiva alle porte, la domanda di cure si sposterà nelle aree rivierasche del territorio. Quattro medici su sette risultano assenti dal servizio. Abbiamo messo da tempo in luce gli effetti devastanti dei tagli sulla sanità. Il segnale che arriva da Tempio è solo l’ultima nota dolente. Si apprende che poi la Corte dei Conti ha dato il via libera alla gestione economica regionale. E’ la conseguenza logica delle sforbiciate ai servizi, che stanno producendo lo smantellamento della sanità isolana».

