Fendi: le assunzioni in Italia.

Uno dei miti del made in Italy nel mondo è la moda e Fendi è a pieno titolo uno dei campioni nazionali nel settore. Il viaggio di Fendi inizia novant’anni fa in un negozio a conduzione familiare in via del Plebiscito, nel cuore di Roma. Il fascino senza fine della Città Eterna e l’audace creatività di Fendi sono sempre andati di pari passo, aprendo le porte al futuro. Fu fondata come casa di moda nel 1925 da Edoardo Fendi e Adele Casagrande, che nel 1946 lasciarono la conduzione ai loro 5 figli. Nel 1966 viene creato il famoso logo Fendi con la doppia effe sulle fodere e nello stesso anno viene presentata la prima collezione di alta moda estendendosi anche in America e in Giappone. Oggi l’azienda è presente su quasi tutto il territorio nazionale e anche in molti paesi del mondo ed è sempre alla ricerca di nuovo personale tra cui impiegati in vari settori: …

L’articolo completo è consultabile nel sito: http://www.suntini.it/diariolavoro_fendi.html .

