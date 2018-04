Gian Filippo Sechi (Udc): «Le strade provinciali a Ploaghe e dintorni sono in completo degrado».

Degrado e abbandono sulle strade provinciali. E’ il grido d’allarme lanciato dal consigliere regionale dell’Udc Gian Filippo Sechi: «Sul tracciato che si allunga da Ploaghe a Codrongianus sino a Florinas, la provinciale 68, si disseminano buche e crepe di ogni tipo. Le criticità rappresentano delle insidie per automobilisti e centauri che percorrono la bretella – spiega Gian Filippo Sechi -. Altra situazione di emergenza è sulla carreggiata che si spinge da Ploaghe a Osilo. Una strada che si è trasformata in una vera e propria trappola». La provinciale 76 è poi rimasta un’incompiuta: «Un destino amaro – spiega Gian Filippo Sechi, che ha presentato un’interrogazione urgente nell’aula di via Roma -, perché il collegamento è utilizzato dall’universo degli operatori agricoli. Un tratto del percorso è poi ostacolato dalla presenza di un attraversamento ferroviario, che avrebbe dovuto essere soppresso favorendo una viabilità alternativa, poi seguito da uno sterrato lungo un chilometro con buche e voragini. Questa situazione produce gravi difficoltà al normale svolgimento delle attività produttive, con rischi per quanti percorrono la carreggiata. Sono già disponibili le risorse per un intervento di messa in sicurezza delle strade provinciali nel sassarese, ma sinora non è stata attuata nessuna opera – conclude Gian Filippo Sechi -. Dalla Giunta Pigliaru ci attendiamo risposte puntuali su un tema molto sentito dall’intero territorio sassarese, che da troppi anni lamenta infrastrutture carenti e degradate».

