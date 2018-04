Gian Luca Lai (assessore dei Lavori pubblici): «Entro fine maggio verranno conclusi i lavori di urbanizzazione a Carbonia 2».

«Entro fine maggio, come da cronoprogramma, è prevista la conclusione di una serie di interventi che gli abitanti della zona di Sa Perda Bianca, meglio nota come Carbonia 2, attendevano da tanti anni.»

Lo ha detto questa sera l’assessore dei Lavori pubblici, Gian Luca Lai, che ha sottolineato inoltre che il comune di Carbonia sta vigilando con solerzia sul rispetto dei tempi programmati e sulla corretta esecuzione dei lavori.

Nei giorni scorsi alcuni cittadini residenti nel quartiere situato dietro lo Stadio comunale “Carlo Zoboli” hanno segnalato all’Amministrazione comunale che i marciapiedi in fase di realizzazione presentavano una larghezza inferiore a 90 centimetri, che non consentirebbe l’accesso dei disabili in carrozzina.

«In realtà, da un sopralluogo effettuato dall’assessore ai Lavori pubblici Gian Luca Lai, dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e dalla Direzione dei lavori – si legge in una nota del Comune – è emerso che tutti i marciapiedi hanno una larghezza uguale e, talvolta, superiore ai 90 centimetri, in pieno ossequio alle norme previste a tutela dei cittadini portatori di disabilità, eccezion fatta per uno di essi che, invece, non rispetta tale dimensione standard, perché la sua superficie è occupata da alcuni pali dell’illuminazione, i quali ostruiscono il passaggio dei mezzi per i disabili.»

«Il problema principale – ha aggiunto l’assessore Gian Luca Lai – è rappresentato dall’eccessiva ampiezza della strada, che avrebbe dovuto avere una larghezza di 8 metri e non di 9 metri, come invece risultava in fase di realizzazione. L’azienda appaltatrice ha però immediatamente posto in essere tutte le azioni necessarie per rendere il lavoro perfettamente conforme al progetto originario, senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione comunale.»

I marciapiedi, in definitiva, sono stati allargati di mezzo metro su entrambi i lati della carreggiata.

