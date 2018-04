Gianluigi Rubiu (Udc): «Il laboratorio di analisi deve restare a Iglesias».

«La vicenda del trasferimento del laboratorio analisi e microbiologia al Sirai di Carbonia è un colpo duro da metabolizzare per Iglesias e dintorni. Un trasloco forzato, provocato dal crollo del sottotetto nell’ospedale Santa Barbara, ma con la preoccupazione che lo spostamento della struttura possa diventare definitivo.»

A lanciare il grido d’allarme è il capogruppo dell’Udc in Consiglio regionale Gianluigi Rubiu.

«Auspichiamo che il cedimento strutturale non sia una giustificazione per ridurre ulteriormente il fabbisogno di prestazioni di specialistica per il territorio di Iglesias – aggiunge Gianluigi Rubiu che ha presentato un’interrogazione urgente all’assessore della Sanità -. Il laboratorio di analisi diventa un punto di riferimento essenziale per il funzionamento di diversi reparti. Si chiede che si attuino le procedure d’urgenza per le opere di messa in sicurezza del dipartimento al Santa Barbara. Non solo – conclude Gianluigi Rubiu -. E’ opportuno che si trovino altri spazi all’interno dello stesso presidio ospedaliero o, in alternativa, al Cto di Iglesias, tutelando così un servizio essenziale per i pazienti.»

