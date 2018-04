Giornata positiva per Carloforte e Carbonia, nel girone A del campionato di Promozione.

E’ stata una giornata positiva, per le due squadre sulcitane, la nona di ritorno del girone A del campionato di Promozione regionale. Il Carloforte ha regolato il Sant’Elena Quartu, con il minimo scarto, 1 a 0, ed approfittando delle sconfitte del La Palma Monte Urpinu sul campo della capolista solitaria Arbus (2 a 1), ora avanti a tutti di 5 punti e ad un passo dalla promozione diretta in Eccellenza, e della San Marco Assemini ’80 ad Arborea, 1 a 1, ha ridotto da 7 a 4 punti il ritardo dalla seconda posizione. Il Carbonia ha espugnato il campo del Vecchio Borgo Sant’Elia con il punteggio di 2 a 0, con reti di Fabio Biccheddu e Momo Konatè, isolandosi al sesto posto, con 37 punti. La squadra di Andrea Marongiu si conferma in un buon periodo di forma, a 17 giorni dalla finale di Coppa Italia in programma il 25 aprile a Oristano contro la Dorgalese, che nell’anticipo di ieri del girone B ha maltrattato la Macomerese (avversario del Carbonia nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia) con il punteggio di 8 a 1.

Sugli altri campi, l’Andromeda ha espugnato il campo del Seulo 2010 per 2 a 0 e con lo stesso punteggio il Quartu 2000 (prossimo avversario del Carbonia) ha superato l’Idolo di Arzana; il Siliqua ha superato nettamente il Selargius per 3 a 0 e il Bari Sardo, infine, ha avuto la meglio sul Gonnosfanadiga per 1 a 0.

Nel girone B del campionato di Prima categoria, continua il testa a testa tra il Villamassargia e la Monteponi Iglesias. La capolista ha fatto suo, come da pronostico, il derby con il Domusnovas Junior Santos con un largo punteggio, 5 a 0, e la Monteponi ha risposto espugnando il campo del Villanovafranca, per 3 a 1. Pari nel derby tra Cortoghiana e Fermassenti, 2 a 2, e tra Atletico Villaperuccio e Gioventù Sarroch, 1 a 1. Preziosa vittoria per l’Atletico Narcao sulla Virtus Villamar, 1 a 0, stesso punteggio con il quale la Villacidrese ha battuto l’Atletico Masainas. Larga vittoria per la Libertas Barumini sul Pula, 3 a 0 e vittoria esterna in una partita ricca di goal per la Gioventù Sportiva Samassi sul campo del Senorbì, 3 a 2.

