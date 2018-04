Giovedì 12 aprile, alle ore 18.00, il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, gli assessori e i consiglieri comunali, incontreranno i cittadini di Bacu Abis per analizzare le problematiche e le istanze degli abitanti della frazione. L’incontro si terrà nella sala della circoscrizione di Bacu Abis e sarà l’occasione per presentare i dettagli del nuovo bilancio di previsione finanziario 2018-2020, che introduce novità importanti nello scenario cittadino: dal baratto amministrativo allo sportello Eurodesk Informagiovani, dallo Spazio Neutro alle importanti iniziative che verranno messe in campo per organizzare l’ottantesimo compleanno di Carbonia, dalla defiscalizzazione delle attività produttive agli investimenti destinati alla manutenzione e ai lavori pubblici nelle frazioni.

La cittadinanza è invitata partecipare a questo importante incontro in cui si parlerà, a partire dalle ore 20.00, anche del Centro Commerciale Naturale di Carbonia. Il sindaco, Paola Massidda, e l’assessore delle Attività produttive, Mauro Manca, incontreranno imprenditori, commercianti, partite Iva, per definire i vari aspetti inerenti al nuovo Centro Commerciale Naturale di Carbonia, uno strumento che l’Amministrazione comunale ha deciso di mettere in campo d’intesa con professionisti, artigiani e commercianti, al fine di dare nuovo impulso al tessuto economico cittadino.

«Il Centro Commerciale Naturale, di cui il comune di Carbonia sarà socio onorario – ha detto il sindaco, Paola Massidda -, promuoverà iniziative capaci di coinvolgere non soltanto gli imprenditori del centro storico ma anche quelli che operano nelle frazioni. Non a caso abbiamo organizzato questo nuovo incontro a Bacu Abis, una delle principali frazioni della città di Carbonia.»

Comments

comments