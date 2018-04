Gli studenti dell’Istituto Tecnico Angioy hanno partecipato ad una conferenza sul nuovo impianto di compostaggio dei rifiuti di Sa Terredda.

«È stata un’importante occasione per sensibilizzare i giovani studenti sulla corretta gestione dei rifiuti e il trattamento della frazione umida tramite il compostaggio. Inoltre, attraverso questa iniziativa è stato possibile informare i ragazzi in merito alle opportunità lavorative che il mondo dell’ambiente in generale e quello dei rifiuti e delle bonifiche in particolare possono offrire loro», ha detto l’assessore dell’Ambiente Gian Luca Lai nel corso della conferenza svoltasi presso l’Aula magna dell’Istituto Tecnico Giovanni Maria Angioy di Carbonia, alla presenza degli studenti e degli insegnanti delle classi 4ª A e 5ª A del corso Costruzioni-Ambiente e Territorio e 5^ C del Liceo delle Scienze Applicate.

L’incontro, che si inserisce nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, è stato organizzato dall’istituto diretto dalla professoressa Antonietta Cuccheddu, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Carbonia e con la Verde Vita S.r.l., la società che gestisce la struttura di Sa Terredda. I relatori hanno posto in evidenza che la struttura di Sa Terredda risulta essere il primo e unico impianto in Sardegna in grado di trattare e recuperare i rifiuti ingombranti.

«Si tratta di una sezione dell’impianto che si è evoluta rispetto al progetto originario di semplice triturazione degli ingombranti da indirizzare in discarica o al termovalorizzatore. La rimodulazione è stata fortemente voluta dall’attuale Amministrazione Comunale sulla scorta di una precisa scelta di politica ambientale. La piattaforma di ricezione e recupero dei rifiuti è stata avviata a partire dal novembre 2017 con l’obiettivo di ridurre di un ulteriore 5-6% la produzione di secco indifferenziato», ha spiegato l’assessore Lai.

Al termine della conferenza, gli studenti della classe 5ª C del Liceo delle Scienze Applicate, accompagnati dal prof. Migliozzi, hanno visitato l’impianto di Sa Terredda.

