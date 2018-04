I 70 anni della nascita dello Statuto Autonomo della Sardegna sono quest’anno il tema centrale delle manifestazioni organizzate in tutta l’isola per Sa Die de Sa Sardigna. La Regione ha finanziato i Comuni dell’isola con 34mila euro per le celebrazioni del 28 aprile, e altri 16mila per le iniziative istituzionali che si svolgeranno durante tutta la giornata a Cagliari. «Le celebrazioni di Sa Die de Sa Sardigna sono dedicate quest’anno al 70° anniversario della nascita dello Statuto Autonomo della Sardegna», ha detto l’assessore della Cultura Giuseppe Dessena. «Abbiamo per questo motivo coinvolto Comuni, scuole, docenti universitari e storici, per cercare di ripercorrere attraverso manifestazioni e laboratori, i tratti salienti della nascita di un documento di fondamentale importanza per la nostra Regione. In un momento storico così importante e delicato a livello regionale siamo convinti che la nostra identità debba acquisire sempre maggiore forza e valore in tutti gli ambiti della vita della società civile. Inoltre – ha proseguito l’assessore Dessena – la conoscenza storica degli avvenimenti politici che hanno caratterizzato la nascita dello Statuto sardo deve essere patrimonio comune di tutti. Nella consapevolezza che la memoria storica costituisce le radici di un popolo, ci stiamo impegnando da tempo perché la trasmissione passi attraverso i giovani e dunque le scuole, perché essi rappresentano il futuro della nostra isola.»