Il 19 e 20 maggio a Carbonia verrà celebrata la “Festa del Patrimonio”, con il coinvolgimento delle scuole cittadine.

Nell’ambito dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 e delle celebrazioni per l’ottantesimo compleanno di Carbonia, l’Amministrazione comunale ha organizzato la “Festa del Patrimonio”, che si svolgerà sabato 19 e domenica 20 maggio. «Si tratta di un evento inedito, finalizzato a rafforzare il senso di identità e di appartenenza dei nostri concittadini ai tanti luoghi e simboli storico-culturali che caratterizzano il territorio comunale. La Festa del Patrimonio si inserisce all’interno di un ampio progetto sistemico di valorizzazione del territorio comunale che investe il paesaggio, l’ambiente, l’architettura e gli spazi urbani», ha affermato il Sindaco Paola Massidda.

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale è trasversale ed abbraccia svariati settori: dall’istruzione allo sport, dalla cultura al turismo, dall’urbanistica all’ambiente.

La “Festa del Patrimonio” si avvarrà della preziosa collaborazione di studenti e docenti delle scuole cittadine, i quali saranno i veri protagonisti dell’evento. «Il nostro obiettivo è incoraggiare i giovani a esplorare tutte le peculiarità del tessuto storico, culturale e ambientale locale, favorendo nel contempo la crescita di una cultura del rispetto e della tutela del nostro patrimonio», ha spiegato l’assessore alla Cultura Sabrina Sabiu.

Attraverso questa iniziativa sarà possibile valorizzare la ricchezza monumentale e storico-culturale di cui la nostra città è dotata. In particolare, il focus del progetto sarà incentrato sui principali siti d’interesse comunali: dalla Grande Miniera di Serbariu a Piazza Roma, da Monte Rosmarino al Parco archeologico di Cannas di Sotto, senza trascurare in alcun modo il patrimonio storico-culturale presente a Serbariu, Flumentepido, Bacu Abis e Cortoghiana.

A tal proposito, oggi, venerdì 13 aprile, alle ore 18.30, presso la sala dell’ex Circoscrizione di via Bresciano, l’assessore della Cultura Sabrina Sabiu incontrerà i cittadini di Cortoghiana per illustrare i dettagli della “Festa del Patrimonio”, raccogliendo ulteriori proposte e segnalazioni provenienti dagli abitanti della popolosa frazione di Carbonia.

