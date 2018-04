Il 7 aprile inizierà in tutta Italia la raccolta di firme per la proposta di legge nazionale sull’insularità.

La fase organizzativa procede a tappe forzate ma oramai è fatta: in tutta Italia – da Aosta a Pantelleria – il 7 aprile si parlerà di Sardegna e della vera questione sarda, quella relativa all’insularità.

Da quel giorno, infatti, partirà in tutta Italia la raccolta delle 50mila firme necessarie per la presentazione della proposta di legge nazionale di iniziativa popolare per l’inserimento del principio di insularità nell’art. 119 della Costituzione.

Intanto, giovedì 5 aprile il Comitato promotore sarà a Roma, alla Corte di cassazione, dove alle 10.00 depositerà il testo della proposta legislativa.

Due giorni dopo – sabato 7 – la grande partenza, con tavolini presenti nelle piazze delle principali città sarde, di tutte le regioni italiane e nelle isole minori italiane (incluse ovviamente Sant’Antioco, Carloforte e La Maddalena).

Una manifestazione straordinaria e senza precedenti, resa possibile dalla mobilitazione (oltre che del Comitato promotore) di varie associazioni e gruppi sorti anche spontaneamente in Sicilia e in altre aree del Paese, dell’ANCIM (l’Associazione che riunisce le isole minori italiane), dell’associazione Ambasciata di Sardegna e soprattutto della FASI, la Federazione delle Associazione dei Sardi in Italia.

Questo l’elenco delle località coinvolte:

Milano

Lecco

Como

Bergamo

Brescia

Magenta

Pavia

Aosta

Torino

Genova

Cremona

Padova

Vicenza

Mestre

Treviso

Trieste

Piacenza

Udine

Bologna

Belluno

Firenze

Livorno

Siena

Pesaro

Bari

Cosenza

Roma

Eboli

Pescara

Napoli

Anacapri

Barano d’Ischia

Capri

Casamicciola Terme

Forio

Ischia

Lacco ameno

Procida

Serrara Fontana

Ponza

Ventotene

Portovenere

Favignana

Lampedusa e Linosa

Leni

Lipari

Malfa

Pantelleria

Santa Marina Salina

Ustica

Campo nell’Elba

Capoliveri

Capraia Isola

Isola del Giglio

Marciana

Marciana Marina

Porto Azzurro

Portoferraio

Livorno

Cagliari

Sassari

Nuoro

Oristano

San Gavino

Olbia

Tortoli

Carbonia

