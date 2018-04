Il Circolo Fratelli d’Italia di Sant’Antioco ha chiesto al sindaco e alla Giunta di attivarsi per il riconoscimento della celiachia e della fibromialgia come patologie croniche, progressive ed invalidanti.

Ieri, 23 aprile 2018, tramite PEC dell’ufficio protocollo del comune di Sant’Antioco, il circolo cittadino di Fratelli d’Italia ha chiesto al sindaco Ignazio Locci e alla sua Giunta, di presentare una mozione per attivarsi presso la Presidenza della Regione Sardegna e la Giunta regionale, per individuare un Centro di riferimento regionale relativo a questa patologia nell’ambito del Sistema sanitario regionale ad attivare corsi di aggiornamento e preparazione per medici e sanitari al fine di garantire una migliore assistenza alle persone affette dalla sindrome della fibromialgia; un codice di esenzione regionale per le prestazioni sanitarie fruibili dai pazienti affetti dalla sindrome della fibromialgia.

Ad attivarsi con la Regione Sardegna per l’adesione alla piattaforma nazionale “Nuova celiachia”, l’adozione della piattaforma creata dalla Regione Lombardia ed attivare le successive convenzioni con gli esercizi commerciali accreditati, per semplificare maggiormente l’erogazione dell’assistenza per i cittadini celiaci ed i loro familiari.

