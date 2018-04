Il Consiglio comunale di Carbonia è stato convocato in seduta straordinaria, per lunedì 16 e venerdì 20 aprile.

Il Consiglio comunale di Carbonia è stato convocato in seduta straordinaria, per lunedì 16 aprile 2018, alle ore 19,00, in 1ª convocazione. nella sala consiliare del Centro polifunzionale in Piazza Roma, per l’esame di interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno. All’ordine del giorno figura anche la proposta di adesione del comune di Carbonia all’associazione ATRIUM.

ATRIUM è un progetto che ha focalizzato l’attenzione di 18 partner internazionali sulle architetture dei regimi totalitari, con l’intento di indagarne le funzioni originarie, le qualità architettoniche, le implicazioni storiche e socio-politiche.

Il Consiglio comunale è stato convocato in seduta straordinaria anche per le ore 19,00 di venerdì 20 aprile 2018, in 1ª convocazione, per l’approvazione della proposta di adesione al progetto integrato “Carbonia Città del Paesaggio”,

