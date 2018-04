Il Consiglio comunale di Sant’Antioco si riunirà in seduta straordinaria, prima convocazione, domani, mercoledì 11 aprile, alle 19.00.

Il Consiglio comunale di Sant’Antioco è stato convocato in seduta straordinaria, prima convocazione, per domani, mercoledì 11 aprile, con inizio dei lavori alle 19.00 e termine entro le 22.00, presso la Sala consiliare, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Interrogazione presentata dai gruppi consiliari “Genti Noa”, “Sant’Antioco Attiva”, “Insieme per Sant’Antioco” su: “Operazioni di imbarco armi destinate alla guerra nel porto di Sant’Antioco”;

Mozione presentata dal gruppo “Genti Noa” su: “Demanio marittimo – integrazione zone PIP”;

Mozione presentata dal gruppo “Genti Noa” su: “Interventi di messa in sicurezza e decoro urbano Piazza Alcide De Gasperi (Praccia’e Cresia)“;

Mozione presentata dai gruppi consiliari “Genti Noa”, “Sant’Antioco Attiva”, “Insieme per Sant’Antioco” su: “nomina componenti del Consiglio comunale nel Consiglio di Amministrazione della Pro Loco”.

Concessione civiche benemerenze.

Si tratta del recupero della seduta saltata il 27 marzo per la mancanza del numero legale, convocata su richiesta dei consiglieri dei gruppi di minoranza, e disertata dagli stessi in segno di protesta, in aperta contestazione per l’orario di convocazione, le 12.30.

