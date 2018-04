Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna mercoledì incontrerà le guide regionali AIGAE per una giornata formativa a Mamoiada.

La sicurezza in montagna e la prevenzione degli incidenti nelle attività outdoor: sarà questo l’obiettivo dell’incontro che si terrà domani, mercoledì 18 aprile, a partire dalle ore 10.00, tra il CNSAS della Sardegna e le guide regionali iscritte all’AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali ed Escursionistiche.

L’evento si terrà presso la sala del Museo delle Maschere Mediterranee di Mamoiada, ospiti della Cooperativa Viseras, da sempre sensibile alle tematiche legate al turismo ambientale.

Le Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE incontreranno il Direttore della Scuola Alpina per parlare delle buone pratiche per prevenire gli incidenti in montagna, di come comportarsi quando accade un incidente, come attivare il Soccorso Alpino e sulla procedura da seguire in caso di recupero con elicottero. L’incontro prevede anche un importante approfondimento su quali sono le principali tipologie di incidenti che in genere si verificano in ambiente impervio e le statistiche relative agli ultimi anni.

L’evento nasce da un’iniziativa del Coordinamento Regionale dell’AIGAE nell’ambito della formazione periodica per i propri associati, per la quale la sicurezza applicata all’escursionismo praticato a livello professionale rappresenta uno degli argomenti principali. Da qui la collaborazione con i professionisti della sicurezza in ambienti impervi quali i tecnici del CNSAS.

La promozione della sicurezza in montagna e la prevenzione degli incidenti nelle attività outdoor, oltre a far parte dei compiti istituzionali del CNSAS, rappresenta per l’AIGAE un importante passo nella preparazione dei propri associati all’esercizio delle attività in territorio montano e ambiente impervio.

