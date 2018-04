Il ministero dello Sviluppo economico ha completato le procedure propedeutiche all’attuazione della zona franca urbana a Iglesias. «L’Amministrazione comunale – spiega l’assessore delle Attività produttive, Alessandro Pilia – sta provvedendo ad attuare tutte le iniziative necessarie perché i beneficiari che ne facciano richiesta possano giovarsi degli strumenti previsti dalla nuova misura che mette a disposizione tre milioni di euro. A tal proposito sarà istituito uno sportello cui rivolgersi per avere tutti i chiarimenti del caso. Per l’Amministrazione comunale si tratta di un fatto estremamente positivo che segue il percorso avviato da tempo e con cui si sono cercate tutte le misure e iniziative per favorire la crescita, contrastando gli effetti di una crisi troppo lunga. È stato tracciato un percorso che mette al centro le persone e ciò che ruota attorno. Dalle imprese ai servizi. Un passo importante da seguire anche in futuro per cercare di ridare quella spinta necessaria affinché ci possa essere una ripresa dell’economia. Le domande – conclude Alessandro Pilia – dovranno essere presentate dal 4 al 24 maggio.»

