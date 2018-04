Il presidente Daniela Marras ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia in seduta straordinaria, per lunedì 9 aprile 2018, alle ore 19,00, in prima convocazione, per l’esame del programma integrato “Carbonia Città del Paesaggio”, sulla base della determinazione dell’assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna relativa all’avviso di finanziamento dei programmi integrati per il riordino urbano, e l’approvazione della proposta.

