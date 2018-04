Inatteso passo falso casalingo, questo pomeriggio, per la VBA/Olimpia Sant’Antioco, contro la Virtus Roma. Il risultato finale di 3 a 1 (23 a 25, 25 a 20, 20 a 25, 21 a 25), lascia tanto amaro in bocca, per la formazione capitolina è apparsa tutt’altro che trascendentale ed ha approfittato di una giornata storta dei ragazzi di Tony Bove. Dopo un primo set equilibrato, chiuso dalla Virtus Roma a suo favore di misura sul 25 a 23, la VBA/Olimpia ha riequilibrato il punteggio nel secondo, nel quale s’è imposta con grande determinazione, sul 25 a 20. Anche in avvio di terzo set Ceccoli e compagni sono partiti bene ma, a metà set, qualcosa s’è inceppato, la Virtus Roma ha infilato un filotto di punti con il quale ha operato il sorpasso ed ha allungato sul 21 a 15, controllando un timido tentativo di rimonta della VBA/Olimpia e chiudendo il set sul 25 a 20.

Chi si aspettava una reazione della VBA/Olimpia nel quarto set è rimasto deluso, perché la Virtus Roma non ha mai mollato ed alla fine s’è imposta 25 a 1 nel set e 3 a 1 finale, risultato che le consente il sorpasso sulla VBA/Olimpia al sesto posto (29 punti a 28).

La vittoria della Vesuvio Cimitile Napoli sul campo del fanalino di coda Junior CDP Lves Roma riduce a 6 punti il margine di vantaggio della VBA/Olimpia sulla terz’ultima posizione, ma le prospettive di salvezza biancoblu restano assai elevate, grazie anche ad un calendario favorevole. La prossima settimana osserverà il suo turno di riposo e nelle ultime tre giornate giocherà due volte in casa, la prima proprio contro la Vesuvio Cimitile Napoli (che nel prossimo turno ospiterà la vicecapolista Pol.Roma 7 Volley), la seconda contro l’Ist. Estetico It. Sabaudia (con la quale condivide il settimo posto), e chiuderà sul campo del fanalino di coda della classifica Junior CDP Lves Roma, il 5 maggio.

Questo pomeriggio la capolista Pol. Sarroch ha espugnato il difficile campo del Volley Marcianise al tie-break (23 a 25, 25 a 16, 13 a 25, 25 a 23, 16 a 18)) e con i due punti conquistati ha compiuto un altro significativo passo in avanti verso la promozione diretta in serie A2.

La terza squadra sarda, il Cus Cagliari Sandalyon, giocherà domani pomeriggio, alle 15.00, sul campo della Roma Volley, terza in classifica con sei punti di ritardo sulla Pol. Sarroch e 1 sulla Pol. Roma 7 Volley, ma con una partita in più da giocare rispetto alla capolista e due rispetto ai cugini capitolini.

