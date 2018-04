INPS: concorso per 967 funzionari.

Finalmente il presidente dell’Inps Boeri è riuscito nel suo intento di integrare la forza lavoro dell’ente pubblico dopo tanti anni di pensionamenti senza nuovi concorsi che avevano caratterizzato una diminuzione significativa delle professionalità lavorative interne. Dopo il concorso di qualche mese fa per 365 posti questa volta l’Inps fa sul serio. Il nuovo mega concorso, come non se ne vedevano da anni, è destinato all’assunzione di ben 967 nuovi funzionari. Sì, proprio così, quasi mille nuovi impiegati entreranno nei prossimi mesi nelle sedi Inps. La figura ricercata questa volta è quella di “consulente protezione sociale” nel ruolo di personale area C, posizione economica C1. Si potrà presentare domanda di ammissione al concorso in modo esclusivamente telematico fino alle ore 16 del 28 maggio. L’ente dichiara nel bando che se ci sarà un numero di domande superiore alle 10mila (e noi crediamo che per un concorso del genere ci saranno molte più di 10mila domande) sarà …

L’articolo completo è consultabile nel sito: http://www.suntini.it/diariolavoro_967_inps_1.html .

