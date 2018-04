La Copagri del Nord Sardegna, plaude per l’ottima organizzazione della fiera dell’Agricoltura in programma oggi e domani nel quartiere “San Nicola” di Ozieri. Un appuntamento fisso da diversi anni, affermano Paolo Ninniri e Tore Piana. “Le fiere sono energia per il territorio”, continuano Ninniri e Piana, “Il sistema fieristico di Ozieri e del Nord Sardegna, sostengono, è un passaporto fondamentale per l’internazionalizzazione del made in Sardynia e uno strumento imprescindibile per entrare nei mercati”, siamo convinti che la molteplicità, la varietà e la ricchezza del tessuto produttivo ma anche culturale e territoriale in senso lato della Sardegna debbano essere rappresentate dalle numerose fiere esistenti, come è quella di Ozieri. La specificità peculiare di ciascuna realtà fieristica, che deve rispecchiare le caratteristiche intrinseche del suo territorio, è ciò che rende forte l’intero comparto agricolo. La confederazione territoriale della COPAGRI del Nord Sardegna, metterà a disposizione le sue pur modeste strutture organizzative, a chiunque voglia organizzare momenti espositivi e/o mostre e Fiere.

Nonostante queste considerazioni positive, COPAGRI si dichiara fortemente dispiaciuta, per la mancata autorizzazione all’esposizione di alcuni capi di Suini della razza autoctona riconosciuta dai registri genealogici “SU PORCU SARDU” da parte delle autorità sanitarie della Fiera di Ozieri, a favore di alcune aziende suinicole associate a COPAGRI e facenti parte della cooperativa della razza autoctona “SU PORCU SARDU”.

Comments

comments