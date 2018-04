La coppia marchigiana formata la Leonardo Porrozzi e Federico Patregnani, s’è aggiudicata ieri sera, a Carbonia, il 1° Memorial Tullio Saiu, gara nazionale di bocce a coppie.

Ricordiamo che alla vigilia, sabato 28 aprile, è stata disputata una gara a inviti, con 16 formazioni suddivise in due gironi da 8 coppie ciascuno, nella quale s’è imposta la coppia della SOMS di Oristano formata da Walter Boniello e Roberto Peddis che, in finale, hanno superato la coppia del Circolo Bocciofilo Comunale Carbonia, formata da Enrico Orrù e Corrado Salaris.

Il 1° Memorial Tullio Saiu ha visto impegnate sui campi di tutta la vecchia provincia di Cagliari, 88 coppie, suddivise in 11 gironi formati da 8 coppie ciascuno, con 6 coppie provenienti dalla Penisola, tra i quali alcuni ex campioni italiani e mondiali.

Per accedere alla finale, Leonardo Porrozzi e Federico Patregnani sono stati costretti a compiere un’autentica impresa, nella semifinale disputata contro la coppia della SOMS di Oristano formata da Walter Boniello e Roberto Peddis, che hanno dominato l’incontro fino al punteggio di 11 a 1, ad un solo punto dalla vittoria che li avrebbe portati in finale. A quel punto, Leonardo Porrozzi e Federico Patregnani hanno cambiato marcia e, punto dopo punto, hanno rimontato, fino al sorpasso finale, ottenuto con una fase di gioco eccezionale da 4 punti.

La coppia marchigiana formata la Leonardo Porrozzi e Federico Patregnani (Circolo Comunale Colbordolo, provincia di Pesaro Urbino) s’è aggiudicata ieri sera, a Carbonia, il 1° Memorial Tullio Saiu, gara nazionale di bocce a coppie, organizzata dalla famiglia del compianto Tullio Saiu con l’ASD Circolo Bocciofilo Comunale Carbonia, nell’ambito delle iniziative per l’80° anniversario della città di Carbonia. In finale, i due talentuosi giocatori marchigiani ai sono imposti sulla coppia formata da Daniele Porceddu e Gianni Murgia, di Settimo San Pietro, con il punteggio di 12 a 5.

Live Translation

Narcao Blues.

Contatore Visite 2683 Oggi:

Oggi: 3145 Ieri:

Ieri: 29440 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 30 Utenti attualmente in linea:

Categorie Categorie Seleziona una categoria Abbanoa (220) Accise (27) Acqua (137) Agricoltura (802) Agricoltura biologica (9) Alcoa (281) Alimentazione (38) Allevamento (60) Ambiente (684) Ammortizzatori sociali (104) Archeologia (91) Archeologia industriale (48) Arte (207) Arte contemporanea (55) Artigianato (298) Asl (4) Assicurazioni (1) Assistenza sociale (22) Associazionismo (178) Attività produttive (8) Autonomie locali (7) Banche (83) Bandi (510) Bonifiche (59) Borse di studio (69) Botanica (1) Burocrazia (6) caccia (62) Capitale europea della Cultura (11) Carbosulcis (10) Chiesa (144) Cinema (278) Commercio (143) Comunicazione & Marketing (47) Concorsi (206) Consiglio regionale della Sardegna (833) Continuità territoriale (23) Cooperazione (61) Cooperazione internazionale (70) Credito (70) Credito d’imposta (12) Crisi (57) Cronaca (517) Cucina (33) Cultura (1.216) Fotografia (68) Libri (205) Mostre (76) Teatro (94) Danza (8) Decentramento (22) Difesa (7) Diritti civili (20) e-commerce (1) Economia (66) Edilizia (115) Edilizia pubblica (55) Edilizia scolastica (16) Editoria (43) Elezioni (448) Emigrazione (3) Energia (167) Energie rinnovabili (57) Enogastronomia (4) Enti locali (1.079) Escursionismo (45) Esercitazioni militari (8) Eurallumina (234) Eventi (643) Expo 2015 (266) Famiglia (4) Fauna sarda (30) Feste (508) Feste commemorative (63) Fiere (112) Finanza (1) Fiscalità di vantaggio (34) Fisco (6) Forestazione (68) Formazione professionale (189) Forze Armate (70) Gal Sulcis (27) Gemellaggio tra comunità (35) Giochi (3) Giornalismo (72) Giustizia (25) Governo (44) Guardia Costiera (71) Igea (71) Il Papa in Sardegna (6) Immigrazione (181) Impresa (139) Incendi (61) Industria (295) Informatica (21) Informazione (66) Integrazione sociale (27) Istituzioni (2) Istruzione (167) Lavori pubblici (365) Lavoro (632) Leggi (58) Libertà (1) Lingua blu (46) Lingua sarda (51) Mare (138) Mercato immobiliare (1) Meridiana (1) Messaggio elettorale (2) Meteorologia (79) Microcredito (34) Miniere (73) Monumenti aperti (83) Movimento partite Iva (21) Movimento Sportivo Popolare (22) Musei (64) Musica (1.243) Natura (157) Natura e Salvaguardia Ambientale (42) Nautica (2) Nubifragio in Sardegna (68) Numismatica (2) Opere pubbliche (5) Pace (44) Parchi (32) Parco Geominerario (126) Pari opportunità (28) Parlamento europeo (89) Partiti politici (143) Patto di stabilità (31) Personaggi (1) Pesca (104) Piano Paesaggistico Regionale (12) Piano Sulcis (130) Pittura (62) Politica (536) Politiche attive per il lavoro (3) Politiche giovanili (20) Poste (67) Previdenza (24) Primavera Sulcitana (7) Promozione della Sardegna (95) Protezione Civile (94) Province (91) Provincia (18) Psicologia (7) PUBBLI-REDAZIONALE (1) Raccolta differenziata (80) Referendum (98) Regione (788) Religione (40) Ricerca scientifica (69) Ricerca tecnologica (73) Rifiuti (58) Riforme (84) Sa Die de sa Sardigna (6) Sanità (1.937) Scienza (30) Sciopero (43) Scuola (328) Selezione personale (2) Servitù militari (89) Servizi (298) Servizi sociali e assistenziali (104) Servizio civile (44) Shopping (39) Sicurezza del cittadino e del territorio (155) Sicurezza in mare (23) Sicurezza stradale (35) Sindacato (117) Sociale (587) Solidarietà (221) Spettacolo (275) Sport (1.973) Altri Sport (29) Calcio (166) Storia (253) Sviluppo (116) Sviluppo imprenditoria (20) Tares (7) Teatro-Musica-Danza (346) Terza età (1) Toponomastica (1) Tradizione (18) Traffico (21) Trasporti (709) Tributi locali (121) Turismo (577) Unesco (2) Unione europea (76) Università (236) Urbanistica (143) Vacanze (20) Viabilità (104) Vini (146) Viticoltura (41) Volontariato (106) Zona franca (58) Zone Franche Urbane (19)